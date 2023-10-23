МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Высокий уровень российско-африканских отношений в области политики не соответствует низкому экономическому присутствию на контитенте, следует подкрепить сотрудничество совместными проектами, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В Росатоме рассказали о возможности обеспечения Африки электроэнергией

Сенатор принял участие в круглом столе на тему "Развитие российско-африканских отношений. Итоги второго саммита "Россия-Африка".

"Мы должны понимать, что уровень политических отношений России со странами Африки по-прежнему не соответствует низкому профилю нашего экономического присутствия. По показателю товарооборота с Африкой в 2022 году Россия уступала не только Евросоюзу, Китаю и США, но даже Турции", — сказал он.

По словам Джабарова, позитивное отношение стран Африки к России необходимо подкреплять "зримыми успехами в реализации совместных взаимовыгодных экономических, инфраструктурных и гуманитарных проектов". В противном случае Россия не сможет достойно позиционировать себя в Африке в качестве "альтернативы Западу и его неоколониальном подходе к региону", добавил сенатор.