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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231102/842155663.html
В Кремле оценили адаптацию России к западным санкциям
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Российская экономика хорошо адаптировалась к санкциям, Россия старается извлекать пользу для себя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал... ПРАЙМ, 02.11.2023
финансы, экономика, новости, санкции, россия, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российская экономика хорошо адаптировалась к санкциям, Россия старается извлекать пользу для себя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал новый ожидаемый пакет санкций со стороны Запада.
"Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим (санкционным) условиям", — отметил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, Россия пытается из этого извлекать выгоду для себя.
"В чем-то у нас получается", — заключил он.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета антироссийских санкций.