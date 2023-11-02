МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российская экономика хорошо адаптировалась к санкциям, Россия старается извлекать пользу для себя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков оценил позиции России на мировом урановом рынке

Так он прокомментировал новый ожидаемый пакет санкций со стороны Запада.

"Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим (санкционным) условиям", — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Россия пытается из этого извлекать выгоду для себя.

"В чем-то у нас получается", — заключил он.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакета антироссийских санкций.