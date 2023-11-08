ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Эскалация конфликта на Украине, связанные с ним санкции и перебои в торговле и инвестициях представляют значительные риски для европейской экономики, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Хочет смерти". Во Франции испугались решения фон дер Ляйен по Украине

"Риски остаются значительными на геополитическом фронте. Эскалация военных действий России на Украине и связанные санкции могут нарушить торговлю, денежные переводы, прямые иностранные инвестиции и финансовые потоки, угрожая перспективам восстановления", — говорится в отчете МВФ по Европе.

Как отмечают в фонде, новые вызовы, связанные с экономической фрагментацией и ростом цен на энергоресурсы, также создают проблемы для долгосрочного роста экономики региона. Кроме того, отмечаются демографические проблемы для рынка труда.

"В среднесрочной перспективе ослабление международного сотрудничества, протекционизм или нехватка важнейших металлов могут привести к постоянным перебоям в поставках, росту производственных затрат и финансовой нестабильности из-за проблем с активами, что приведет к замедлению инвестиций и роста производства", — добавили в МВФ.