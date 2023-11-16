МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России наблюдает постепенное восстановление российского финансового рынка, который уже смог преодолеть падение прошлого года и вышел на "достаточно устойчивый уровень развития", сказал на вебинаре "Обсуждение Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 и на период 2025-2026 годов" первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. ЦБ решил не продлевать послабления для банков

"Мы в 2023 году наблюдаем постепенное восстановление финансового рынка, развитие его основных секторов. Отмечается рост отдельных показателей не только относительно 2022 года, который во многом был провальным, но и относительно 2021 года. То есть в этом смысле мы преодолели ту яму, которую в которую нас завёл 2022 год, и по большому счёту вышли на такой достаточно устойчивый уровень развития", — сказал он.

В частности, расширяются объёмы банковского кредитования, рынок капитала постепенно восстанавливается, растёт и небанковский сектор, где увеличиваются объёмы активов на брокерских счетах и счетах доверительного управления (ДУ), уточнил первый заместитель председателя ЦБ РФ.

"С точки зрения нового трека международных расчётов значимо выросла доля расчётов в рублях по внешнеторговым контрактам. Кстати, такие цифры, что за товары и услуги где-то 40% в рублях получается за экспорт и платится 30% за импорт. Это, конечно, достаточно неплохой показатель", — также отметил Чистюхин.