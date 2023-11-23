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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231123/842349875.html
Под угрозой. Германия неожиданно лишила Украину самого важного
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Проблемы с формированием бюджета в Германии поставили под вопрос финансирование военной помощи Украине, пишет Der Tagesspiegel. На 2024 год Германия пока не приняла бюджет,... ПРАЙМ, 23.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, германия, экономика, бюджет, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Проблемы с формированием бюджета в Германии поставили под вопрос финансирование военной помощи Украине, пишет Der Tagesspiegel.
На 2024 год Германия пока не приняла бюджет, поскольку в нем нашли "дыру". Поэтому конституционный суд страны заморозил расходы министерств и другим государственным ведомствам и сам бюджет на сумму в 60 миллиардов евро.
Если до конца 2024 года бюджет не будет согласован и принят, то это означает, что министерства будут вынуждены расходовать средства только на выполнение своих обязанностей. И тогда Украина не сможет получить обещанные деньги на СВО, а Берлин не сможет возместить недостачу вооружения из-за того, что часть из него была передана Киеву для ведения СВО.
При потере каждого танка ВСУ несут огромные потери, кроме того, у них нет возможности отремонтировать поврежденный танк (даже если работы несложные): сломанную технику приходится отправлять на ремонт в Литву.
Напомним, что суд постановил, что в 2021 году правительство неправомерно расходовала 60 миллиардов евро для борьбы с пандемией коронавируса — передала их в фонд по защите климата.