АНКАРА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва предпринимает меры для увеличения ввоза сельскохозяйственной продукции из Турции. Турция увеличила прибыль от прохода судов в Босфоре

В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.

"В области сельского хозяйства растет взаимный объем. Увеличился как экспорт из России, так и импорт из Турции. Россия предпринимает шаги по увеличению ввоза турецкой сельскохозяйственной продукции. Договорились с турецким коллегами работать в дальнейшем направлении",- сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии.