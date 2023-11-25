2023-11-25T15:11:46+03:00
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2023
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Россия работает над увеличением импорта сельхозпродукции из Турции
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва предпринимает меры для увеличения ввоза сельскохозяйственной продукции из Турции. В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной... ПРАЙМ, 25.11.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, турция, россия, александр новак, импорт сельхозпродукции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва предпринимает меры для увеличения ввоза сельскохозяйственной продукции из Турции.
В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.
"В области сельского хозяйства растет взаимный объем. Увеличился как экспорт из России, так и импорт из Турции. Россия предпринимает шаги по увеличению ввоза турецкой сельскохозяйственной продукции. Договорились с турецким коллегами работать в дальнейшем направлении",- сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии.