БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Согласование 12-го пакета санкций Евросоюза планируется завершить к заседанию глав МИД стран-членов Евросоюза, которое состоится 11 декабря, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Постпреды ЕС согласуют 12-й пакет санкций против России

"Завершается работа над 12-м пакетом санкций, я представил его министрам, постоянные представители обсуждают детали. Надеюсь, что он будет одобрен в ближайшее время и будет рассмотрен на Совете министров иностранных дел ЕС в декабре", — заявил Боррель в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона заблокирует 12-й пакет санкций против России, если в нем будут ограничения в атомной сфере. Кроме того, санкционная политика Евросоюза провалилась, а европейские санкции потерпели фиаско, отмечал венгерский политик.

В рамках 12-го пакета санкций планируется ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.