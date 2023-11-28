2023-11-28T17:33:02+03:00
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Боррель назвал сроки согласования 12-го пакета санкций против России
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Согласование 12-го пакета санкций Евросоюза планируется завершить к заседанию глав МИД стран-членов Евросоюза, которое состоится 11 декабря, сообщил глава евродипломатии Жозеп... ПРАЙМ, 28.11.2023
экономика, новости, в мире, россия, ес, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Согласование 12-го пакета санкций Евросоюза планируется завершить к заседанию глав МИД стран-членов Евросоюза, которое состоится 11 декабря, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Завершается работа над 12-м пакетом санкций, я представил его министрам, постоянные представители обсуждают детали. Надеюсь, что он будет одобрен в ближайшее время и будет рассмотрен на Совете министров иностранных дел ЕС в декабре", — заявил Боррель в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона заблокирует 12-й пакет санкций против России, если в нем будут ограничения в атомной сфере. Кроме того, санкционная политика Евросоюза провалилась, а европейские санкции потерпели фиаско, отмечал венгерский политик.
В рамках 12-го пакета санкций планируется ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций. Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на нефть и противодействию обходу санкций.