МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Москва и Минск продолжат устранять барьеры в торговле, особое внимание уделят поддержке малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Москва и Минск компенсировали потери от санкций, заявил посол

"Продолжим последовательно устранять существующие барьеры для взаимной торговли. Обеспечивать благоприятные условия доступа на рынки для наших компаний. Особое внимание уделим поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест в производственных отраслях", — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.

Мишустин подчеркнул, что интеграционные решения наполнены практическим содержанием, направлены, в том числе на достижение технологической независимости.

Кроме того, Россия продолжит оказывать содействие Белоруссии в эксплуатации АЭС и поставках топлива. "Россия продолжит оказывать необходимое содействие в эксплуатации и поставках топлива", — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.

Мишустин отметил активное сотрудничество в области энергетики и напомнил, что 1 ноября был подписан акт приёмки второго блока Белорусской атомной электростанции.

"Это наш самый крупный общий проект, рассчитанный на стратегическую перспективу. Он значительно улучшит экологическую обстановку и будет стимулировать дальнейшее развитие наукоемких отраслей промышленности", — сказал глава правительства России.

Мишустин добавил, что станция действует в штатном режиме, выработано уже более двадцати миллиардов киловатт-часов энергии, ядерная и радиационная безопасность обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

"Набранный солидный опыт в такой высокотехнологичной сфере создает хороший задел для дальнейшей реализации совместных проектов. Прежде всего — в смежных областях ядерной медицины, систем накопления энергии и цифровизации", — отметил он.

Премьер также заявил о подготовке к запуску Наднационального налогового комитета Союзного государства России и Белоруссии

"Практически все готово к запуску Наднационального налогового комитета. Он займется мониторингом исполнения Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам", — сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.

Мишустин добавил, что комитет будет контролировать, и как идет передача сведений о налогоплательщиках в интегрированную платформу администрирования косвенных налогов.