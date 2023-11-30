МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, уже сожалеет, что послушался НАТО и не согласился на российские условия прекращения огня еще в 2022 году, пишет китайский Sohu. СМИ: НАТО нужен компромисс с Россией, чтобы просто выжить

Украина тем временем превращается в руины, потери украинских войск составили огромные 1,9 миллиона человек (почти 10 процентов от всего населения). Реальную выгоду от этого конфликта получает только американский ВПК.

Когда комик стал президентом страны, Киев начал регулярно искать поводы для конфликта с Россией. Зеленский заявлял, что для обеспечения защиты от Москвы, его стране надо срочно помощь Запада. Украинский президент расторг "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной" и пригласил американских военных обучить ВСУ.

Теперь украинский лидер, видимо, сожалеет об этом: огромные потери ВСУ делают невозможным продолжение военных действий для них. Следовательно, смысл прокси-войны, которую Запад ведет с Россией с помощью Украины, тоже теряется.

В марте 2022 года Кремль обещал прекратить огонь на Украине, если она не вступит в НАТО, а останется нейтральной страной. Но Западный блок заблокировал возможность такого мирного развития событий: экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не разрешил Зеленскому подписать договор и потребовал продолжения войны. Зеленский согласился обсудить с Трампом его мирный план по Украине

Об этой инициативе России годовалой давности сообщил украинский канал "1+1". То, что такой "компромат" на западных союзников пошел именно от Украины, свидетельствует о том, что Зеленский сожалеет о своем решении, предполагает китайское издание.

Правда ранее, еще в 2022 году, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уже говорил, что украинский президент поддерживал вариант заключить мирный договор с Россией. Но США, Великобритания и другие страны сопротивлялись этому.

То, что теперь Украина вспоминает об этом старом инциденте, показывает, что наступило сожаление об упущенной возможности. Ведь на полях умирают украинцы, скоро наступает холодная зима и появится ряд новых проблем. Конфликт сейчас идет на истощение армии, помощь союзников ей очень нужна. Но после начала конфликта между Израилем и ХАМАС, Украина уже не может рассчитывать на всеобщую помощь, средств на нее не хватает.

К тому же, в 2024 году грядут выборы президентов США, и если выиграет Дональд Трамп, то поддержка Зеленского американскими деньгами будет прекращена и Киев вынужден будет капитулировать. "Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Но несмотря на то, что оптимальное время для переговоров с Москвой упущено, у Зеленского остался некий "переговорный капитал". После того, как Киев опубликовал "компромат" на НАТО, президент России Владимир Путин дал своему украинскому коллеге пространство для маневра — Кремль готов возобновить переговоры. Учитывая, что в Европе и США все больше растут антивоенный настроения, российско-украинский конфликт действительно может скоро подойти к грандиозному финалу, резюмирует издание.

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