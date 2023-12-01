МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Украина внесла четыре судоходные компании Греции в "черный список", тем самым она показала, что является ненадежным партнером для Европы, пишет InfoBRICS. В США обещали сохранить санкции против России "на долгие годы"

С начала СВО Афины поддерживали Киев и деньгами, и оружием в огромном количестве. Греки поддерживали санкции против России, а ее премьер-министр Кириакос Мицотакис осенью 2022 года прямо заявлял, что его страна ведет войну против России (в интервью Bloomberg).

Но за последний год судовладельцы из Греции существенно нарастили перевозку нефти из России. По оценкам экспертов, перевозка российской нефти приносит греческим магнатам миллиарды евро прибыли. Доля российской нефти, перевозимой греческими судами, в прошлом году достигла рекордно высокого уровня: с 30 процентов на начало 2022 года она выросла до 53 к маю 2023 года.

Это вызвало напряжение в отношениях между Киевом и Афинами, поскольку тот же Мицотакис высказывался в защиту интересов греческих олигархов, которые владеют судами, перевозящими российскую нефть. В итоге Украина внесла в список "международных спонсоров войны" от Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) несколько греческих судовладельцев, которые перевозили российскую нефть. Большая часть из этих владельцев тесно связана с правящей партией "Новая демократия".

При этом, когда в июне 2023 года принимали 11-й пакет антироссийских санкций, Украина исключила греческие суда из своего списка за месяц до обсуждений. Затем — после одобрения санкций, внесла их в туда обратно.

Это показывает, как Киев манипулирует своими партнерами и союзниками из Европы, пишет издание. Вместо благодарности Афинам (а страна сама еще тяжело восстанавливается после экономического кризиса и ведет боевые столкновения с Турцией) за помощь, Киев показывает, что способен на многое, даже на нарушение договоренностей, лишь бы санкции против России одобряли. США купят у Греции вооружения для Украины, пишет СМИ

Можно ожидать, что Киев продолжит обманывать западных союзников. Но, с другой стороны, и на Украине опасаются, что Греция может отклонить следующий пакет антироссийских санкций, который разрабатывает ЕС.

Украина не может понять одного: ее "черный список" и принцип его формирования, может привести к страшным результатам. Не только позиция Афин в отношении Киева ужесточится, но и другие страны ЕС, в преддверии обсуждения 12-го пакета санкций, поймут, что Украине доверять нельзя.

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