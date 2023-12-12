БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза не согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, рассказал РИА Новости европейский источник. Британия сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине

Соответствующее заседание проходило в понедельник, 11 декабря.

"Постпреды вчера не согласовали эти пункты (экономические и персональные санкции против РФ – ред.), продолжат обсуждать эту тему сегодня в 17.00 (19.00 мск – ред.), — сказал источник.

Ранее собеседник агентства отмечал, что страны-члены ЕС достигли прогресса, но дата публикации санкций пока неизвестна.

Если постпреды достигнут согласия по 12-му пакету санкций, они запустят традиционную техническую процедуру его формального утверждения на министерском уровне, затем передадут на проверку техническим специалистам и опубликуют в официальном журнале Евросоюза.