2023-12-12T14:51:40+03:00
2023-12-12T14:51:40+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231212/842539727.html
Постпреды ЕС не смогли согласовать 12-й пакет санкций
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Постоянные представители стран-членов Евросоюза не согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, рассказал РИА Новости европейский источник. Соответствующее заседание проходило в... ПРАЙМ, 12.12.2023
экономика, новости, ес, санкции против рф, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза не согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, рассказал РИА Новости европейский источник.
Соответствующее заседание проходило в понедельник, 11 декабря.
"Постпреды вчера не согласовали эти пункты (экономические и персональные санкции против РФ – ред.), продолжат обсуждать эту тему сегодня в 17.00 (19.00 мск – ред.), — сказал источник.
Ранее собеседник агентства отмечал, что страны-члены ЕС достигли прогресса, но дата публикации санкций пока неизвестна.
Если постпреды достигнут согласия по 12-му пакету санкций, они запустят традиционную техническую процедуру его формального утверждения на министерском уровне, затем передадут на проверку техническим специалистам и опубликуют в официальном журнале Евросоюза.