МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Европейцы все чаще осознают, что побудило Россию начать спецоперацию на Украине и разделяют ее устремления. Венгрия не поставляет оружие Киеву, к ней хочет присоединиться Словакия, а на следующих выборах в Австрии может прийти к власти "партия друзей Путина", пишет немецкий Der Spiegel. Россияне обнаружили новый способ заработать

Страны Восточной Европы, находящиеся в непосредственной близости от западных границ Украины, поневоле напрямую соприкасаются с его последствиями. Жители Венгрии и Словакии слышат звуки сирен воздушной тревоги, а в деревнях по ту сторону границы хоронят погибших. Видимо, это стало причиной того, что нежелание продолжать конфликт находит у них поддержку.

Недавно победивший на выборах в Словакии Роберт Фицо еще осенью обещал, что Украина больше не получит ни одного боеприпаса со складов страны. Этот лозунг пришелся по душе избирателям, а то, что Фицо, придя к власти, выполнил обещание, лишь укрепило его поддержку.

Венгрия в лице ее премьера Виктора Орбана активно выступает против принятия Украины в ЕС и дальнейших миллиардных пакетов помощи Киеву. Страна с самого начала СВО отказалась от поставок оружия в зону конфликта, а Орбан совсем недавно публично обменялся рукопожатиями с российским президентом Владимиром Путиным.

Австрия совсем скоро может присоединиться к этому "пророссийскому дуэту". На выборах в 2024 году все шансы на победу имеет лидер Партии свободы Герберт Кикль, который упирает на то, что не намерен продолжать актироссийские санкции и приложит все усилия для начала мирных переговоров.

В Нидерландах на выборах победил Герт Вилдерс, который также не заинтересован не в продолжении конфликта с Россией, ни в принятии в ЕС "обанкротившегося украинского государства". Это было сказано еще до выборов, но, если Вилдерс возглавит правительство, вполне может реализоваться.

И дело не только в том, что внутри ЕС складывается альянс сторонников Путина. Не менее важен общий настрой против политики Евросоюза, который воспринимается, как назойливая, но чуждая "опека". И недовольство тем, как во время пандемии людей запирали дома под диктовку из Брюсселя, и проблемы с миграцией, и усталость от украинского конфликта — все это подталкивает некоторые страны региона к мысли о том, что пора покончить с тотальной поддержкой страны президента Зеленского, делает вывод издание.

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