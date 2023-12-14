МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Венгрия не станет менять свою позицию по вступлению Украины в ЕС ни под каким давлением, у Будапешта всегда найдутся союзники, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом двухдневного саммита сообщества. Орбан заявил, что прием Украины в Евросоюз обернется блоку катастрофой

Венгрия придерживается совершенно прозрачной позиции: членство в Евросоюзе основано на заслугах, а вступление — многоступенчатая юридическая процедура, предполагающая выполнение определенных условий.

"Есть условия, их не выполнили. В этой ситуации совет должен не принимать решения, а вернуться к вопросу позже, когда условия будут выполнены. Мы не сойдем с этой позиции, что бы ни предлагали", — сказал Орбан журналистам.

Он напомнил, что Украине предложили выполнить семь условий для начала переговоров о вступлении в сообщество. Однако, по информации Еврокомиссии, не было выполнено три из них. "По моей оценке, не выполнено даже больше, но даже три — это достаточно, чтобы сказать: "Ребята, если вы не выполнили предварительные условия, нет шанса начать переговоры", — указал Орбан.

По его словам, у Будапешта есть в этом вопросе союзники. Венгры не изменят свою позицию и продолжат ее декларировать, добавил он.

Ранее венгерский премьер высказывал мнение, что выносить вопрос вступления Украины в ЕС на декабрьский референдум преждевременно, поскольку очевидны разногласия между членами сообщества. Поднять этот вопрос можно не ранее, чем через пять-десять лет, если с Киевом будет заключен договор о стратегическом партнерстве.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии 8 ноября, объяснив это тем, что Киев и Кишинев выполнили несколько поставленных условий. Формальное обсуждение вопроса назначили на 14-15 декабря, во время саммита ЕС в Брюсселе. По правилам решение должно быть принято всеми действующими членами ЕС единогласно.