МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Безработица в России по итогам октября сократилась до 2,9%, что позволило стране занять пятое место по этому показателю в мире, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Путин оценил запас прочности российской экономики

Президент России Владимир Путин ранее в четверг обратил внимание на уровень безработицы, который в октябре снизился до нового исторического минимума в 2,9%. Он отметил, что показатель хорошо говорит о состоянии российской экономики.

Согласно анализу данных стран, уже опубликовавших данные по безработице за октябрь, самый низкий показатель в мире был в Швейцарии — там она составила лишь 2%, хотя за год и увеличилась на 0,1 процентного пункта. Второй стала Южная Корея, где показатель сократился до 2,5% с 2,8% годом ранее. Третье место делят Япония со стабильной безработицей в 2,5% и Дания, где она повысилась до 2,5% с 2,3%. Четвертая — Мексика с показателем в 2,7% против 2,5% годом ранее.

Россия, где безработица за год рухнула на 1 процентный пункт — до исторического минимума в 2,9% в октябре, замыкает пятерку. Кроме того, сокращение безработицы стало одним из самых серьезных среди исследуемых стран — быстрее она уменьшалась только в Черногории (на 2,5 п.п., до 16,7%), Греции (на 2,1 п.п., до 9,6%), Турции (на 1,7 п.п., до 8,5%) и на Кипре (на 1,4 п.п., до 5,8%).

В лидеры по низкой безработице также входят Израиль (3,1%), Малайзия (3,4%), Чехия и Исландия (3,5%), Нидерланды и Норвегия (3,6%) и Австралия (3,8%).

Из 46 стран, опубликовавших свои данные за октябрь, более половины фиксировали уменьшение безработицы. В то же время наиболее заметный рост показателя за последние 12 месяцев произошел в Болгарии (+1,1 п.п.), Швеции (+1 п.п.), а также Финляндии и Чили (+0,9 п.п.).