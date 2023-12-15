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2023-12-15T16:40:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231215/842583050.html
ЦБ не будет вводить ограничения на торги квази-российскими бумагами
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России в настоящее время не планирует вводить никаких ограничений на торги бумагами редомицилирующихся в РФ компаний, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "В... ПРАЙМ, 15.12.2023
экономика, новости, торги, россия, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России в настоящее время не планирует вводить никаких ограничений на торги бумагами редомицилирующихся в РФ компаний, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"В настоящее время никаких ограничений по торговле, если мы говорим о квази-российских бумагах, которые редомицилируются в Российской Федерации, вводить не планируется ", — сказал он в ходе пресс-конференции.