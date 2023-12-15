МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России в настоящее время не планирует вводить никаких ограничений на торги бумагами редомицилирующихся в РФ компаний, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. Заботкин отметил целевой для ЦБ уровень инфляции в 2024 году

"В настоящее время никаких ограничений по торговле, если мы говорим о квази-российских бумагах, которые редомицилируются в Российской Федерации, вводить не планируется ", — сказал он в ходе пресс-конференции.