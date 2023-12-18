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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231218/842592063.html
Российское юрлицо сервиса Spotify официально прекратило работать в России
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Музыкальный сервис Spotify с 14 декабря официально прекратил работу в России своего единственного юридического лица, следует из данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , экономика, новости, россия, юрлицо, работа, spotify
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Музыкальный сервис Spotify с 14 декабря официально прекратил работу в России своего единственного юридического лица, следует из данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
"ООО "Спотифай"… Дата прекращения деятельности: 14.12.2023", — говорится в реестре.
"Спотифай" было зарегистрировано 13 января 2014 года.
Spotify — шведский аудиостриминговый сервис, был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.