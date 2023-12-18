МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Музыкальный сервис Spotify с 14 декабря официально прекратил работу в России своего единственного юридического лица, следует из данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). СМИ: западные компании, покинувшие Россию, заявили о миллиардах убытков

"ООО "Спотифай"… Дата прекращения деятельности: 14.12.2023", — говорится в реестре.

"Спотифай" было зарегистрировано 13 января 2014 года.

Spotify — шведский аудиостриминговый сервис, был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.