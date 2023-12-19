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Пекин приветствует инвестиции российских энергокомпаний, заявил посол Китая
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Пекин приветствует инвестиции иностранного бизнеса, в том числе российских энергетических компания, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Китай... ПРАЙМ, 19.12.2023
бизнес, экономика, новости, китай, российский бизнес, инвестиции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Пекин приветствует инвестиции иностранного бизнеса, в том числе российских энергетических компания, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Китай становится все более открытым внешнему миру и приветствует зарубежные компании, включая российские энергетические компании, готовые вкладывать инвестиции в китайскую экономику", — сказал он.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 13.00 мск.