МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Пекин приветствует инвестиции иностранного бизнеса, в том числе российских энергетических компания, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в условиях неопределенности

"Китай становится все более открытым внешнему миру и приветствует зарубежные компании, включая российские энергетические компании, готовые вкладывать инвестиции в китайскую экономику", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 13.00 мск.