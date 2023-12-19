МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличит поддержку Украины в два раза, до трех миллиардов евро, пишет Financial Times. Санкции против России топят доллар, признают в ЕБРР

"Это критическое время для Украины (…) Увеличение нашего капитала, широко поддерживаемое нашими акционерами, является признаком того, что эта поддержка не поколеблется", — заявила президент организации Одиль Рено-Бассо.

Как поясняет FT, ЕБРР намерен увеличить уставной капитал до четырех миллиардов евро, после чего сможет нарастить финансовую поддержку Киева до трех миллиардов евро.

По данным издания, ЕБРР, акционерами которого являются свыше 70 стран, считается крупнейшим институциональным кредитором корпоративного сектора Украины. С февраля 2022 года организация предоставила стране 3,7 миллиарда евро в виде кредитов, основная цель которых — срочное финансирование для поддержания критически важной инфраструктуры.

На данный момент акционерами ЕАБРР являются более 70 стран, крупнейшие из них — США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония. Россия также входит в число акционеров, но с апреля 2022 года финансовая организация приостановила доступ страны к своим ресурсам и закрыла офис в Москве.