МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Итальянская помощь Украине может прекратиться в 2024 году, пишет Il Fatto Quotidiano. Италия намеренно саботирует новый пакет помощи Украине, пишет СМИ

Правительство страны, возглавляемое Джорджей Мелони, хочет продлить поставки оружия для ВСУ, но встречает все больше препятствий: не только среди конкурирующих политиков, но и внутри собственной партии.

Праворадикальная партия "Лига", которую возглавляет Маттео Сальвини, неоднозначно намекает, что пакет военной помощи, который Рим одобрит Киеву во вторник, 19 декабря, должен стать последним. Скоро стартует предвыборная кампания в Европарламент, и Сальвини не хочет, чтобы его обвиняли в усилении эскалации российско-украинского конфликта в то время, как контрнаступление ВСУ зашло в тупик.

Раскол наблюдается и в партии Мелони "Братия Италии": правая рука премьера страны — Джованбаттиста Фаццолари, хочет продлить помощь Киеву в виде нормативного акта, который станет дополнением к декретам о временном бюджете. В то время как его однопартиец, министр обороны Италии Гвидо Крозетто, считает, что продвинуть поддержку Киева можно в виде рекомендаций, поскольку времени у итальянских сенаторов и парламентариев хватит только на то, чтобы принять бюджет самой Италии, без помощи Украине. СМИ: Италия отобрала деньги у нищих, чтобы купить новые танки в Германии

По сути, Фаццолари хочет, чтобы Парламент одобрил помощь Украине вместе с одобрением бюджета на 2024 год, а Крозетто считает, что вначале нужно разобраться с финансами Италии, затем уже, когда сенаторы и парламентарии будут более свободны в 2024 году, можно обсудить вопрос поставок оружия на Украину.

Крозетто опасается, что если военную помощь Украине поставят без одобрения Парламента, его обвинят в "тихой" отправке большого количества оружия Киеву.

При этом итальянские запасы вооружений становятся все более скудными. Поэтому в Италии, в виду разногласий среди правящих элит, так и не принимают никакого решения по Украине, резюмирует издание.

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