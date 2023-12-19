МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Неудачи Владимира Зеленского породили усталость в странах Европы, только 20 процентов французов верят в победу Украины в СВО, пишет Le Point. В правительстве Италии вспыхнул спор из-за Киева

Как показали данные опроса центра общественного мнения Cluster17, в основном веру сохраняют те, кто голосует за действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Поклонники оппозиционных действующему президенту Марин Ле Пен и Эрика Земмура больше хотят победы России в этом конфликте (34 процента). Еще треть респондентов полагают, что ни одна страна не выйдет победителем.

Кроме того, 40 процентов респондентов призывают сократить или совсем прекратить помогать Украине. Эти настроения совпадают с настроениями республиканцев в Конгрессе США, которые пока блокируют помощь Киеву, а также с настойчивостью премьера Венгрии Виктора Орбана, который обещает блокировать решение о выделении Евросоюзом денег Украине.

Результаты опроса показали, что французы устали от конфликта Украины и России: в феврале 2024 года он пойдет на третий год, при этом линия фронта практически застыла в текущем году, резюмирует издание.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщал, что саммит ЕС по финансированию Украины состоится в конце января — начале февраля 2024 года.

15 декабря Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.

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