МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Украина снизила запросы на западную помощь, говорится в сообщении Минфина Украины, опубликованного в Facebook*. Минфин Украины порекомендовал гражданам снизить потребление

В сообщении ведомства сказано, что в проекте бюджета страны на 2024 год потребность в зарубежном финансировании запланирована в размере 37,3 миллиарда долларов, вместо предполагаемых 41 миллиардов.

Киеву удалось максимизировать доходы федерального бюджета и более активно выходить с займами на внутреннем рынке, поясняет Минфин Украины.

Минфин подчеркнул, что страна считает "жизненно важным для себя" своевременность поступления необходимой помощи от международных партнеров. По данным ведомства, в 2023 году из-за рубежа на Украину поступит в общей сложности около 42,3 миллиардов долларов.

Напомним, что в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

В конце текущего года Киев не смог получить обещанную помощь от США и Европы в размере 110 миллиардов долларов. В Америке конгрессмены-республиканцы блокируют одобрение помощи Украине. В Европе также решили перенести решение этого вопроса на начало февраля 2024 года, поскольку Венгрия решительно высказалась о своем намерении заблокировать одобрение финансового транша для Киева.

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