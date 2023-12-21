МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Вооруженные атаки на танкеры со стороны хуситов из Йемена приведут к росту сроков доставки грузов, пишут "Известия". Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

Из-за опасности транспортировки грузов через Суэцкий канал, трафик по нему снизился на 30 процентов за месяц. Мировые лидеры в грузоперевозках Maersk, MSC, HMM и Hapag Lloyd сказали, что будут направлять корабли в обход Красного моря. Издание напоминает, что на долю Суэцкого канала приходится 10 процентов мировой торговой морской перевозки.

теперь суда вынуждены огибать Африку через мыс Доброй Надежды, что увеличивает время в пути и сроки доставки грузов из Азии в Европу на 10-14 дней и, соответственно, ведет к росту цены за страхование грузов и в целом удорожанию логистики.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин полагает, что нефть станет одним из основных товаров, который подорожает из-за этого конфликта.

"Через Красное море проходит с севера на юг и обратно около семи миллионов баррелей нефти в сутки. Долгосрочное изменение логистики, по оценкам, повысит спотовые цены на нефть примерно на 3-4 доллара за баррель, поскольку в этом случае вырастут объемы запасов в плавучих хранилищах, а доступность коммерческих запасов глобально снизится", — говорит он. Ситуация в Газе усиливает волатильность на нефтяных и газовых рынках

Однако, по мнению директора исследовательского агентства Infranews Алексея Безбородова, подорожание для перевозок будет некритичным. Суда платят сбор за проход Суэцкого канала, а если они пойдут по пути, минуя канал, то сэкономят, поясняет он. Поэтому более долгий срок перевозки и рост стоимости логистики на 10-15 процентов не приведет к большому росту конечных цен.

Более серьезно пострадают страны Средиземноморья: Израиль, Египет, Греция, Турция и Италия. Россия в любом случае сокращает свои перевозки через Суэцкий канал, поэтому сильного влияния ожидать не стоит.