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2023
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Новая холодная война началась, заявил глава Минобороны Финляндии
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На Западе признали, что началась эпоха новой холодной войны с Россией, пишет Politico. Европу очень тревожит неспособность обогнать Россию в производстве оружия, при этом никто... ПРАЙМ, 22.12.2023
впк, экономика, мировая экономика, новости, россия, финляндия, европа, холодная война, нато
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. На Западе признали, что началась эпоха новой холодной войны с Россией, пишет Politico.
Европу очень тревожит неспособность обогнать Россию в производстве оружия, при этом никто серьезно инвестировать в ВПК не хочет, поскольку возможности дальше помогать Украине в любой момент могут исчезнуть.
У России есть все возможности, чтобы вести СВО долгие годы, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, призвав не переоценивать события на Украине и не заявлять, что Запад победил.
"Думаю, многие западные страны считали, что военный конфликт между Россией и Украиной — это переходящая проблема. Но в Америке и почти всех странах НАТО сегодня понимают, что 30-летний период потепления после распада Советского Союза закончился. Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну", — сказал глава финского военного ведомства.
Он отмечает, что у Киева есть шансы победить в перспективе, поскольку экономический запас Запада крепче, чем у России, но для этого нужны конкретные решения и действия. А Запад напротив, не может найти денег на поддержку украинского союзника, и не может полностью выполнить обещания по поставкам вооружения.
Сейчас Запад все еще медленно осознает, что СВО навсегда изменила геополитический ландшафт Европы и наступило время для своего рода новой холодной войны, резюмирует издание.