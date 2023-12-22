МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. На Западе признали, что началась эпоха новой холодной войны с Россией, пишет Politico. Что, если Путин победит? Союзники США начинают бояться

Европу очень тревожит неспособность обогнать Россию в производстве оружия, при этом никто серьезно инвестировать в ВПК не хочет, поскольку возможности дальше помогать Украине в любой момент могут исчезнуть.

У России есть все возможности, чтобы вести СВО долгие годы, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, призвав не переоценивать события на Украине и не заявлять, что Запад победил.

"Думаю, многие западные страны считали, что военный конфликт между Россией и Украиной — это переходящая проблема. Но в Америке и почти всех странах НАТО сегодня понимают, что 30-летний период потепления после распада Советского Союза закончился. Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну", — сказал глава финского военного ведомства. России не нужны страны НАТО, заявил Путин

Он отмечает, что у Киева есть шансы победить в перспективе, поскольку экономический запас Запада крепче, чем у России, но для этого нужны конкретные решения и действия. А Запад напротив, не может найти денег на поддержку украинского союзника, и не может полностью выполнить обещания по поставкам вооружения.

Сейчас Запад все еще медленно осознает, что СВО навсегда изменила геополитический ландшафт Европы и наступило время для своего рода новой холодной войны, резюмирует издание.