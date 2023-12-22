МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Финансовые аналитики предупредили, что в 2024 году Европа столкнется с фискальным кризисом, пишет Financial Times. Европе грозит более сильная рецессия, чем в 2008 году, пишет СМИ

Последние три года в странах ЕС складывалась благоприятная фискальная (бюджетная) политика, но этому периоду приходит конец.

Из-за принятия новых бюджетных правил странами-участниками ЕС, ожидается резкое сокращение государственных расходов. Это негативно отразится на возможностях экономического роста у некоторых стран союза.

Новые правила предполагают поэтапное ужесточение ограничений государственных расходов каждой страной ЕС. Те же страны, которые имеют большой объем государственного долга, должны разработать планы по сокращению дефицита бюджета, установить верхний потолок для годовых расходов. Каждый план страна должна согласовывать с Еврокомиссией. Карточный домик. Суд разбивает наследство Олафа Шольца вдребезги

В числе стран, которые, как ожидается, пострадают от сокращения госрасходов, находятся Италия и Германия. По мнению аналитика Generali Investments Мартина Вольбурга, экономика Германии снизится на 0,1 процента в 2024 году. Сильное влияние на бюджет "европейского экономического локомотива" оказала ситуация с изъятием из бюджета 60 миллиардов евро, которые ранее были направлены не по назначению (вместо борьбы с коронавирусом, их потратили на экологию).

В целом, экономисты снизили прогноз роста экономики Еврозоны в следующем году до менее 0,5 процента. В начале этого года они ожидали роста на 1,2 процента в 2024 году. Прогноз ЕЦБ по росту ВВП еврозоны в 2024 году — 0,8 процента (ранее он ожидал 1 процент).