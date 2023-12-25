МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. У Америки придуман "очень четкий план" для Украины, пишет хорватский Advance. Снизила запросы. Украина будет требовать меньше денег от Запада

В плане не предусмотрено ни победы, ни сохранения Украины как целостной страны: она всего лишь дойная корова для военных корпораций Америки. Ради своей выгодны Штаты будут биться с Россией до последнего солдата — украинского.

Лидер Украины Владимир Зеленский на своей итоговой в этом году пресс-конференции сказал, что уверен в поддержке США, они не подведут. Речь идет об одобрение помощи ВСУ, которую никак не могут согласовать конгрессмены. Также Киев ждет 50 миллиардов евро из Евросоюза, но и это финансирование пока отложено при активном участии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Информацию подают так, будто все страны ЕС мечтают дать деньги Украине, но не может, потому что "злой Орбан" все блокирует. Но что, если окажется, что "злой Орбан" на самом деле договорился со своими коллегами из ЕС? И когда Орбан предупредил, что не будет одобрять финансирование Киева, другие страны ЕС поняли, что их голос ничего не значит, поэтому они могут якобы искренне хотеть дать денег ВСУ.

Когда было голосование о старте переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, премьер Венгрии "удачно" пошел пить кофе. И в целом всем понятно, что Украина не сможет вступить в ЕС (и даже начинать подготовку к вступлению) пока ведет войну с Россией. В целом неизвестно — останется ли эта страна на карте мира. Орбан заявил, что "по горло сыт Брюсселем"

Вероятно, Зеленский искренне ошибается в том, что запад его не бросит и предательство уже происходит. Или понимает, но не моет признаться в этом своему народу. Ведь обвинят во всем его самого.

Евросоюз — это мега-проект со штаб-квартирой в Брюсселе. Там все знают даже о частных беседах политиков и не только их. Есть большая вероятность, что в Брюсселе даже хотели, чтобы Орбан заблокировал помощь Украине, так как очень странно давать деньги стране, помогать которой отказываются (или ставят на паузу) в Америке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно сделал важное заявление: — "США многое вложили в будущее Украины, ее свободу. Сейчас нет смысла отказываться от этой инвестиции, раз мы сделали так много и помогли Украине не только выжить, но и развиваться в будущем. Есть очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на своих и ей не потребуется помощь и поддержка в прежних объемах. Но мы должны помочь Украине пережить следующую зиму, весну и лето".

Но как будет выживать Украина, если ВСУ постоянно нужна помощь, и они не справляются. Правда в том, что у Америки действительно есть четкий план, но он не подразумевает победу Киева.

Тогда же госсекретарь сказал, что около 90 процентов средств, которые Америка дает Украине, все равно тратится в США. Они идут на поддержку американского бизнеса, которые работают с оборонной промышленностью Америки. Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США

Это не тайна, конечно, но именно сейчас многое изменилось: американскому ВПК перестала быть выгодной схема. Сегодня производители в оборонкомплексе боятся, что останутся с полными складами, так как Украина может сдаться.

Поэтому сейчас понятно, что в Америке ожидают полного краха Украины. В Киеве некоторые политики это все понимают, но пока не в состоянии остановить падение страны в бездну. Но когда станет более ясно с "очень четким планом" Америки, куда он ведет, тогда, возможно и оппозиционные Зеленскому политики станут чуть сильнее, резюмирует издание.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>