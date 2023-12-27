МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Америка мечтает сделать Черное море "озером НАТО", пишет норвежский политик Пол Стейган в личном блоге Steigan blogger. Роковая ошибка. Британцы могут зайти с оружием в Черное море

Он удивляется, как Россия может представлять для НАТО смертельную угрозу, если совокупные расходы Альянса на ВПК в 20 раз превышают российские траты.

Однако в докладе вашингтонского Института изучения войны "Высокая цена поражения Украины" говорится именно об этой угрозе, а конфликт на Украине стал жизненно важен для будущего ЕС, США и НАТО в целом.

В докладе указывается, что сегодня российские Вооруженные силы по опыту и потенциалу значительно превосходят себя образца до февраля 2022 года. Экономика страны восстанавливается. Окрепшая Россия представит для Альянса самую большую военную угрозу с 1990-х годов.

Для сдерживания российской угрозы Америке понадобится развернуть большую часть своих сухопутных войск в Восточной Европе, разместить в Старом свете большое количество самолетов-невидимок, которые, как считают авторы доклада единственные, которые могут обойти российские системы ПВО. Россия оказалась не по силам НАТО, пишет СМИ

Но за рассуждениями об угрозах со стороны России меркнут по сравнению с тем, что дословно говорится в докладе: голубая мечта Америки — сделать Черное море своим, натовским (читай: американским). В случае победы Украины "Черное море станет озером НАТО", говорится в докладе текстом.

Авторы доклада признают, что будущее Альянса гораздо больше связано с Украиной, чем думают многие, резюмирует автор.

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