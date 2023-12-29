МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Украине катастрофически не хватает денег — если спонсоры срочно не выделят финансирование на бюджетные нужды, проблемы начнутся уже в январе, пишет Bloomberg со ссылкой на премьера страны Дениса Шмыгаля. Одумались. Одна из стран Европы нарастила закупки газа у России в шесть раз

По его словам, Киев беспокоит "исключительная неопределенность" в отношении бюджета в начале года. Шмыгаль подготовил письмо в адрес координационной группы, которая контролирует финансирование Украины. В этом документе, который попал в распоряжение издания, украинский премьер слезно просит деньги на самые насущные бюджетные нужды и для поддержания макроэкономической стабильности.

"Крайне важно, чтобы мы получили достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", — пишет чиновник.

Ситуация осложняется тем, что очередной транш западной помощи Украине на 110 миллиардов долларов "подвис" из-за политических разногласий внутри США и ЕС. На минувшей неделе украинский Минфин назвал необходимую стране сумму на 2024 год — 37,3 миллиарда долларов. По итогам уходящего года Киев получил 42 миллиарда по разным линиям поддержки.

Шмыгаль полагает, что международные доноры должны безотлагательно сосредоточиться на неотложных потребностях украинского бюджета. Без этого возникнут сложности с поддержанием работы правительства, выплатой зарплат и пенсий. Более долгосрочные задачи, в частности, восстановление экономики страны, можно отложить на потом. Вряд ли дискуссия об этом возможна, когда ситуация на грани выживания, полагает он.

Украинский премьер запросил внеочередную встречу доноров в январе, поскольку финансирование социальных нужд не терпит отлагательства до марта. В противном случае, по оценке Минфина страны, украинский бюджет может стать дефицитным уже в январе-феврале.

Как получатели письма на него отреагировали и согласились ли на встречу, издание не сообщает.

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