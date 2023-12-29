2023-12-29T15:34:00+03:00
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2023-12-29T15:34:00+03:00
2023
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Никель проиграл битву за котировки
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. В 2023 году никель показал худшую динамику цены среди всех металлов — упал 40 процентов, пишет Bloomberg. В целом, текущий год был не самым лучшим для торговли металлами: они... ПРАЙМ, 29.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В 2023 году никель показал худшую динамику цены среди всех металлов — упал 40 процентов, пишет Bloomberg.
В целом, текущий год был не самым лучшим для торговли металлами: они оказались под давлением проблем в глобальной экономике и неопределенных перспектив по росту ВВП Китая.
Никель используют в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей, на Лондонской бирже металлов подешевел за год на 40 процентов. Это худший результат для всех промышленных металлов. Для сравнения, медь за год выросла на 3 процента, железная руда на Сингапурской бирже выросла на 20 процентов.
На Лондонской бирже общий индекс шести металлов (Индекс LMEX по металлам медь, олово, алюминий, цинк, никель и свинец) упал за год более чем на 5 процентов, и это будет вторым подряд годовым снижением показателя.
В большинстве случаев опасения по поводу сокращения поставок или даже дефицита оказались необоснованными или, возможно, преждевременными. Но они в основном коснулись цены на никель, рост спроса также замедлился.
"Предложение никеля продолжает расти, но потребление не демонстрирует никаких признаков улучшения", — пишут аналитики Huatai Futures.