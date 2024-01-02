МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Бюджетные расходы Украины в декабре достигли рекордных 398 миллиардов гривен (около 10,5 млрд долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Примитивная, но сверхсложная штука. У украинского ВПК возникла проблема

"Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины… Расходы — 398 миллиардов гривен из общего бюджета. Много, но это конец года", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее парламентарий сообщал, что в бюджет страны с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи.

Ранее украинский депутат Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".

В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.