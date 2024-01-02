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Расходы бюджета Украины в декабре достигли исторического максимума
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Бюджетные расходы Украины в декабре достигли рекордных 398 миллиардов гривен (около 10,5 млрд долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Декабрь 2023 был... ПРАЙМ, 02.01.2024
финансы, экономика, новости, украина, бюджет украины, бюджетные расходы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Бюджетные расходы Украины в декабре достигли рекордных 398 миллиардов гривен (около 10,5 млрд долларов), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Декабрь 2023 был рекордным по расходам из бюджета за всю историю Украины… Расходы — 398 миллиардов гривен из общего бюджета. Много, но это конец года", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее парламентарий сообщал, что в бюджет страны с февраля прошлого года поступило почти 74 миллиарда долларов международной помощи.
Ранее украинский депутат Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки".
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.