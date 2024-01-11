КИШИНЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии продолжает замедляться и составила 4,2% по итогам декабря после 5,5% месяцем ранее, сообщает пресс-служба Национального бюро статистики страны (НБС). Молдавия продлит срок возврата НДС некоторым сельхозпроизводителям

В ноябре руководство Национального банка Молдавии заявило, что ЦБ примет меры, чтобы удержать инфляцию в пределах 5%.

"Средние потребительские цены в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года (за последние 12 месяцев) выросли на 4,2%, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары – на 4,6% и услуги, оказываемые населению, – на 2,5%. Таким образом, было отмечено дальнейшее снижение годового уровня инфляции, зафиксированное начиная с декабря 2022 года", — говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро статистики.

Уточняется, что в декабре продовольственные товары подорожали примерно на 0,8% по сравнению с ноябрем, а стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,4%. Однако стоимость услуг, которые предоставляют населению, снизилась на 3,8%.

В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.