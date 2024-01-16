МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В Китае ввели ограничения для институциональных инвесторов на продажу акций, пишет The Financial Times. Китай впервые за 20 лет сократил кредиты другим странам

Эта мера должна стабилизировать китайский фондовый рынок после падения (в 2023 году индекс CSI 300 снизился на 19 процентов).

Принятые регуляторами меры — снижение торговых комиссий и покупка банковских акций инвестфондом центрального правительства, не смогли вернуть доверие игроков, поэтому в первые недели января 2024 года рынок продолжал резко падать.

Суть меры: институциональные инвесторы теперь не могут продавать акции в определенные дни. Некоторым инвесторам китайские регуляторы давали инструкции в частном порядке еще в прошлом году, так называемые "оконные рекомендации". Это помогало частично восстанавливать рынок: индекс CSI 300 вырос на три процента в последнюю неделю 2023 года. Китайцы разложили по фактам: почему мир откажется от доллара

Но когда в начале текущего года эти ограничения были смягчены для некоторых мелких взаимных фондов и брокеров, и индекс CS, в который входят крупнейшие китайские компании) упал более чем на 4 процента. Это произошло из-за того, что мелкие фонды получили послабления и начали продавать акции, за ними с распродажами потянулись розничные инвесторы. Все это привело к большим потерям у крупных игроков, на которых ограничения на чистые продажи акций все еще действуют.

Сейчас китайский регулятор ввел ограничения для местных крупных институциональных инвесторов, которые одновременно работают как брокеры и имеют собственные торговые подразделения.

Кроме того, власти используют для стабилизации рынка государственные фонды и финансовые компании, которые покупают акции в больших количествах, в интересах государства и поддержки фондового рынка.

Такие меры вызваны тем, что высшее руководство Китая хочет, чтобы прекратился затянувшийся период распродажи акций.

Глобальные фонды за первые две недели 2024 года продали китайские акции на 7,9 миллиарда юаней (1,1 миллиарда долларов).