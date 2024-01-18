МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Нью-Дели поддерживает хорошие отношения с Москвой, несмотря на недовольство Вашингтона, пишет Indian Express. Эксперт объяснил, почему Индия может стать "новым Китаем" для России

Об этом свидетельствует разговор двух лидеров — Владимира Путина и Нарендры Моди, в ходе которого они обсудили особо привилегированное стратегическое партнерство, российско-украинский конфликт и углубление связей России и Индии.

Этот разговор, а также недавний визит министра иностранных дел Индии в Иран демонстрирует то, что Нью-Дели удается выстраивать отношения со многими разными партнерами.

Сегодня идет соперничество между крупными политическими игроками в Азии и Европе: Россия и Украина, Израиль и ХАМАС, США и Китай. Но Индия находит общий язык с большинством из них.

Сразу после начала СВО, Вашингтон оказывал на Индию серьезное давление и пытался заставить ее принять более жесткую позицию в отношении Москвы. Иран, который недавно принял индийского министра, также втянут в некую холодную войну с Израилем и Саудовской Аравией. При этом с последними двумя Нью-Дели также поддерживает хорошие партнерские отношения. Лавров: Россия и Индия намерены укрепить сотрудничество в энергетике

Стоит отметить, что Индия не стала жертвовать своими основными принципами при общении с Россией: Моди в очередной раз сказал российскому президенту, что, по его мнению, военные действия не могут быть решением конфликта между странами. А министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сказал иранским коллегам, что террор неприемлем, а атаки хуситов на торговые суда наносят ущерб интересам Индии.

Один из секретов удачного лавирования Индии в глобальной политике — это ее экономический подъем: величина рынка и потенциал роста придают стране стратегический и политический вес.

Кроме того, Китай ведет себя все более агрессивно в Азии, поэтому многие страны в Европе и США смотрят на Индию как на противовес Китаю в их регионе. Но в любом случае, чтобы и дальше защищать свои интересы, Индии необходимо стараться не сильно сближаться с какой-либо из противодействующих в мире сторон.

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