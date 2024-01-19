МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Девять из десяти финнов одобряют членство страны в НАТО, восемь из десяти готовы взять оружие для защиты страны, видят негативное влияние России на безопасность, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные правительственного опроса Финляндии. Финляндия готова еще больше "отгородиться" от России

Такая поддержка НАТО объединяет финнов, считает министр обороны Антти Хяккянен.

"Мир стал более опасным, но в то же время система безопасности Финляндии самая прочная за всю историю страны", — подчеркнул он.

У Финляндии есть граница с Россией протяженностью 1300 километров (800 миль) — теперь она составляет половину восточного фланга НАТО. Контрольно-пропускные пункты на границе были в основном закрыты с ноября 2023 года, когда Россия начала оказывать помощь лицам, ищущим убежища в Финляндии, что Хельсинки рассматривает как гибридную операцию по влиянию на страну.

Согласно опросу, проведенному по заказу Консультативного совета по оборонной информации, ни один из респондентов не видит положительных последствий деятельности России для безопасности Финляндии. По мнению 90 процентов опрошенных Хельсинки должны сохранить поддержку Украины хотя бы на нынешнем уровне. В НАТО призвали готовиться к войне с Россией

Опрос, проводившийся на протяжении 60 лет с целью оценить отношение Финляндии к оборонной политике, впервые поинтересовался мнением жителей о НАТО. Девять из десяти финнов считают, что другие союзники по НАТО поддержат страну в случае необходимости, и Финляндия должна отвечать тем же.

Финны также по-прежнему являются ярыми сторонниками защиты своей нации: восемь из десяти заявляют, что страна должна ответить силой на любое нападение, и столько же готовы взять в руки оружие или иным образом внести личный вклад.

Финляндия имеет одну из самых сильных сил обороны в Европе с 280 000 резервными войсками, подготовленными для ведения крупной наземной кампании.