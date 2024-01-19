МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Американская программа по замене устаревших ядерных ракет столкнулась с техническими и финансовыми сложностями, стоимость работ выросла на три процента, Пентагон и конгресс могут закрыть проект, пишет The Wall Street Journal. Недосмотрели. Пентагон снова потерял оружие на миллиард долларов

Окончание модернизации ядерного арсенала к 2029 году оказывается под угрозой. Система противоракетной обороны Америки Sentinel — одна из приоритетных программ военного ведомства США, но если в Конгрессе не согласуют увеличение бюджета на нее, то в течение нескольких лет эту программу ждут сокращения.

Проект по замене старых ядерных установок, которые установлены в четырех шахтах на Великих равнинах в количестве 450 штук, теперь оценивается в 107 миллиардов долларов, что более чем на треть больше предыдущей оценки. Пентагон объясняет такой рост стоимости тем, что плохо спрогнозировали бюджет и логистику по проекту из-за возросшей инфляции, которая была вызвана пандемией Covid-19.

Изначально американское военное ведомство планировало потратить в течение следующих 10 лет около 756 миллиардов долларов на поддержание и модернизацию ядерных сил. Такие сроки связаны с действиями России и Китая по расширению своих арсеналов. Пентагон говорит, что Китай обладает примерно 500 ядерными боеголовками, а к 2030 их количество удвоится.

Средства должны пойти на замену межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman времен холодной войны на новые Sentinel. Кроме того, деньги выделяются на запуск флота новых подводных лодок-ракетоносцев класса Columbia и модернизацию ядерных боеголовок и систем связи с привязкой к президенту США, который принимает решение относительно их применения. ВВС США просят 4,4 миллиарда долларов на замену МБР Minuteman

Также Пентагон начал делать "фантастический самолет типа летающее крыло" B-21, который должен пересекать расстояния в тысячи миль и атаковать цели в глубоком тылу соперника.

Возникли задержки по новым стратегическим атомным подводным лодкам класса Columbia, где также идут работы по замене оборудования.

Кроме того в Минобороны США подсчитали, что модернизация шахт МБР 1960-х годов, в частности, установок и системных связей, оказалась сложнее, чем предполагалось. Кроме того, ведущий подрядчик проекта Northrop Grumman не может повторно использовать запланированное количество существующей бункерной и коммуникационной инфраструктуры, что привело к сотням сделок с недвижимостью для сохранения доступа к объектам. Эта ситуация вызвала у конгресса беспокойство по поводу прозрачности программы Sentinel. Конец не за горами. В Китае рассказали, почему финал СВО близок

В 2020 году NorthropGrumman выиграла контракт на 13 миллиардов долларов на разработку Sentinel, сейчас она создает более 600 новых ракет, реконструкцией 450 шахтных установок и десятков подземных центров управления. В Минобороны США говорят, что это крупнейший инфраструктурный проект со времен создания системы автомагистралей между штатами в 50-х годах прошлого века.

Northrop Grumman также возглавляет программу создания бомбардировщика B-21 (стоимость одного самолета — 700 миллионов долларов), первый полет судна был в ноябре 2023 года.

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