МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Франция все больше обостряет отношения с Россией, пишет американский Military Watch Magazine. Запад отступает. Названы признаки потери гегемонии развитыми странами

Она ввязывается в конфликт на Украине: поставляет оружие и наемников с большим опытом. Главное объяснение такому поведению Парижа — враждебность к России из-за соперничества в Африке.

Ранее 17 января российское Министерство обороны сообщало, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожило более 60 иностранных боевиков, преимущественно из Франции, находившихся в пункте временной дислокации в Харькове.

По мнению экспертов, атака должна вывести из строя часть "наиболее смертоносного и дальнобойного оружия в украинском арсенале до тех пор, пока на замену им не появится новые специалисты". Отмечается, что для внедрения большого количества сложного западного вооружения, нужно потратить несколько лет на обучение солдат. ВСУ в этом помогают военные со всего Запада. Например, считалось, что украинские военные только в 2024 году научатся работать с американской системой ПВО MIM-104 Patriot. При этом, техника участвует в боевых действиях с начала 2023 года, что можно объяснить только участием иностранцев.

С начала СВО иностранные наемники периодически становились целью для ударов российской армии. Одна из первых атак была совершена в марте 2022 года по военному полигону в Яворове: там находились около 1 000 иностранных боевиков, 180 из которых погибли. Другой пример — точный удар баллистических ракет "Искандер-М" по иностранным бойцам "Грузинского легиона" в конце апреля 2023 года.

Кадровый голод в рядах ВСУ обостряется, поэтому с конца 2023 года идет приток "высококвалифицированных наемников со специальными навыками" на замену многочисленным украинским специалистам, которые погибли во время неудачного контрнаступления в прошлом году. Франция и Германия загнали еврозону в рецессию, сообщили СМИ

Одним из источников постоянного пополнения европейскими "солдатами удачи" является Франция. Так как Америка пока прекратила помогать Киеву, а Германия все еще не одобряет передачу ВВС Украины новых крылатых ракет Taurus, роль Франции в конфликте постепенно возрастает. Она увеличила поставки ВСУ крылатых ракет Scalp и объявил о передаче нескольких сотен бомб, которые приедут на Украину на этой неделе.

Президент Франции Эмануэль Макрон сказал, что его страна сможет дать Украине официальные гарантии безопасности. Западные союзники начинают говорить о гарантиях на фоне того, что ситуация на поле боя выглядят все менее благоприятной для интересов Запада.

Россия сыграла ключевую роль в подрыве влияния Франции в Африке, а это был важнейший иностранный регион для Парижа. Расширение российско-африканских экономических и военных связей осложняет восстановление отношений Франции с бывшими колониями. Из-за этого французы, по мнению ряда аналитиков, стараются всячески поддерживать Украину, резюмирует издание.

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