2024-01-22T14:02:09+03:00
2024-01-22T14:02:09+03:00
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В Германии хотят избавиться от влияния Брюсселя, пишет СМИ
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Германия может выйти из состава Евросоюза, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель в интервью Financial Times. Она привела пример Великобритании,... ПРАЙМ, 22.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, германия, евросоюз, великобритания, brexit
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Германия может выйти из состава Евросоюза, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель в интервью Financial Times.
Она привела пример Великобритании, граждане которой в июне 2016 года провели референдум о выходе из ЕС.
Вайдель считает, что Евросоюзу нужна реформа, которая позволит ликвидировать дефицит демократии. Также она выступает за ограничение полномочий Еврокомиссии.
Если реформа ЕС будет невозможна и нельзя будет восстановить суверенитет стран-участниц Евросоюза, то жители Германии тогда должны иметь право провести референдум, как это было сделано в Великобритании.
В начале января 2024 года депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек рассуждал, при каком условии развалится Евросоюз. Он также входит в партию "Альтернатива для Германии".
По его мнению, существование Евросоюза напрямую зависит от финансовой стабильности Германии. А поскольку многие бедные страны остаются в Европейском союзе (или стараются попасть в него), потому что немецкая экономика давала много денег в бюджет союза. Но теперь в самой Германии кризис, поэтому она не может продолжать субсидировать станы Евросоюза дальше.
С начала своего основания в 2013 году "Альтернатива для Германии" заявляет о необходимости ограничить полномочия Евросоюза.