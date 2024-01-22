МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Германия может выйти из состава Евросоюза, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель в интервью Financial Times. СМИ: жители Великобритании назвали выход из ЕС "ошибкой"

Она привела пример Великобритании, граждане которой в июне 2016 года провели референдум о выходе из ЕС.

Вайдель считает, что Евросоюзу нужна реформа, которая позволит ликвидировать дефицит демократии. Также она выступает за ограничение полномочий Еврокомиссии.

Если реформа ЕС будет невозможна и нельзя будет восстановить суверенитет стран-участниц Евросоюза, то жители Германии тогда должны иметь право провести референдум, как это было сделано в Великобритании.

В начале января 2024 года депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек рассуждал, при каком условии развалится Евросоюз. Он также входит в партию "Альтернатива для Германии".

По его мнению, существование Евросоюза напрямую зависит от финансовой стабильности Германии. А поскольку многие бедные страны остаются в Европейском союзе (или стараются попасть в него), потому что немецкая экономика давала много денег в бюджет союза. Но теперь в самой Германии кризис, поэтому она не может продолжать субсидировать станы Евросоюза дальше.

С начала своего основания в 2013 году "Альтернатива для Германии" заявляет о необходимости ограничить полномочия Евросоюза.