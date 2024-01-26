МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Учения войск НАТО Steadfast Defender 2024 (Стойкий защитник) выглядят чем-то большим, чем обычная боевая подготовка, полагают авторы боснийского Radio Sarajevo. Это больше напоминает "дымовую завесу", которая скрывает истинные намерения НАТО, и вот почему. Варшава между миром и войной. Поляки оплатят учения НАТО из своего кармана

После окончания Второй мировой войны в 1945 году в мире не было такого скопления локальных конфликтов, которые грозят перерасти в нечто глобальное: Украина, Газа, Йемен. Горячие точки притягивают все больше участников, они все меньше поддаются контролю и перекидываются на соседние государства. Все это может привести к прямому столкновению сверхдержав.

Предполагая, что новые столкновения могут произойти в станах Прибалтики, Молдавии, Польше, на Западных Балканах, альянс решил начать на своих восточных границах — вблизи России — самые большие учения с момента окончания холодной войны. В них участвуют военные соединения Швеции и более тридцати стран НАТО, пять десятков кораблей (авианосцы, крейсеры, подводные лодки, эсминцы), свыше восьми десятков боевых самолетов, вертолетов и дронов, 133 танка, полтысячи бронетранспортеров и около четырех сотен БМП.

Steadfast Defender 2024 начались, когда ряды ВСУ охватили кризис и уныние, и продлятся до мая. То есть они тренируются в то время, когда ожидается наступление российской армии на Украине — основные силы натовцев дислоцируются в Прибалтике, Норвегии, Польше и Румынии. Фокус внимания — на отработке быстрой переброски военных в зону операций. То есть в НАТО боятся, что Россия где-то, кроме Украины, сможет произвести блицкриг. Получается, что войска, которые прибыли в Европу, легко смогут перейти из режима учений в боевой, предполагают авторы материала. К протестам европейских фермеров присоединились итальянцы

Еще одна причина таких маневров: боевая техника, которую будут использовать солдаты НАТО, может потом достаться Украине, предполагают авторы материала. В середине января в СМИ появился "секретный документ" со сценарием возможной войны между Россией и НАТО. План действий якобы разработали в Минобороны Германии, а к его реализации перейдут уже в этом году. Москва, согласно немецкому прогнозу, начнет гибридную войну в Интернете и примется расшатывать ситуацию в соседней Прибалтике. Позднее Россия может вторгнуться в Польшу, предположили составители "секретного документа".

Официально существование этого документа в Берлине не опровергли. Наверняка эти бумаги попали в СМИ не случайно, Запад хотел показать России, что знает о ее планах, отмечают авторы статьи. Заодно в НАТО организовали учения, на которых решено отработать свои приемы в обороне. В целом ситуация в мире очень напряженная и непредсказуемая. Можно сказать, что сейчас формирование нового мирового порядка заходит в новую, видимо самую опасную, фазу, резюмирует боснийское издание.

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