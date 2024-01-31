МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рекордная прибыль, которую заработали российские банки в прошлом году, наглядно демонстрирует: санкции Запада Москве не навредили. А ведь президент США Джо Байден обещал стереть рубль в порошок, напоминает FT. Делят резервы России: Запад припрятал козырь в рукаве

Что помешало Вашингтону реализовать эту идею? Прежде всего, недооценка устойчивости российской экономики, которая выдержала все попытки США и Европы обрушить ее путем эмбарго, торговых ограничений и прочих карательных мер.

Еще одна причина — скоординированные действия государственных структур, направленные на поддержку финансового сектора. Один из драйверов роста банковской прибыли — увеличение доли выданных ипотечных кредитов на 34,5 процента за счет госпрограммы поддержки спроса. На льготную ипотеку приходится более половины новых ипотечных займов, а ставки по ней вдвое ниже рыночных.

Корпоративное кредитование растет за счет желания российских игроков недорого приобрести активы покидающих Россию международных компаний. По данным ЦБ РФ, совокупный портфель корпоративных кредитов в прошлом году вырос более чем на 20 процентов.

Полученная в результате прибыль — 3,3 триллиона рублей — стала неожиданностью даже для Банка России. Ведь еще в марте регулятор предполагал, что она будет втрое скромнее и всего лишь "превысит 1 триллион рублей". И это на фоне блокады основной части банковского сектора России, который отрезан от международной платежной системы SWIFT и практически лишен доступа к западному рынку капитала из-за конфликта на Украине.

"Банковский сектор выглядит стабильным, и на данный момент я не вижу никаких тревожных сигналов, — комментирует приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии* Александра Прокопенко, прежде работавшая в ЦБ РФ.

Она напомнила, что Россия снова накапливает деньги. В случае возникновения новых внешних шоков они станут буфером, который поможет пережить неприятности без экстренных мер поддержки со стороны властей. Таким образом, намерение Байдена "стереть рубль в порошок" так и осталось мечтой, прокомментировали читатели издания.

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