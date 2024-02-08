МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Брюссель потребовал от правительств стран Евросоюза в скорейшем порядке пресечь незаконный поток товаров из России, пишет американская Politico. Запад в шоке от бесполезности санкций, заявил Пушков

Еврокомиссары разослали письмо, в котором говорят, что страны должны действовать немедленно, согласованно и решительно. При этом в ЕС считают, что необходимо создать единый орган, который будет контролировать исполнения санкций странами-членами ЕС.

Товары, попавшие под санкции из ЕС, попадают в Россию сначала через страны, не входящие в ЕС, а затем реэкспортируются в Россию, а также через дочерние компании европейских компаний, которые производят товары за пределами блока, говорится в письме.

Обычно это предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут быть использованы в военных целях.

В середине апреля глава финансов ЕС Мейрид МакГиннесс и глава отдела торговли Валдис Домбровскис намерены уточнить у стран, какие меры те приняли, чтобы остановит незаконный поток. При этом в скором времени Брюссель хочет опубликовать названия стран, компании в которых находят лазейки в санкциях и продают товары в Россию. Bloomberg: "Большая семерка" введет новые антироссийские санкции

Санкции согласовываются на уровне ЕС, но за их соблюдение отвечают правительства стран-членов. В декабре страны одобрили новый пакет ограничений против России и работают над следующим.

В письме говорится, что экспорт запрещенных товаров из ЕС в страны, не входящие в ЕС, вырос с 3 миллиардов евро до начала СВО до 5,6 миллиардов евро к середине 2023 года. Это "чрезвычайно тревожное" увеличение компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны.

МакГиннесс также советует странам-членам связаться с компаниями, участвующими в производстве подпадающих под санкции товаров, чтобы заставить их провести более тщательную проверку своих цепочек поставок на предмет соблюдения правил санкций ЕС.

Национальные власти должны делиться большей информацией о компаниях и частных лицах, не входящих в ЕС, которые могут быть причастны к использованию лазеек в санкциях, и должны "проявлять особую бдительность" в отношении исключений из санкций, которые могут усугубить проблему, говорится в письме. Русский газ обходит санкций Запада с другой стороны, пишут СМИ

Идея создания европейского органа по обеспечению соблюдения санкций оказалась популярной в прошлом: около 10 стран, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, поддержали идею создания такого органа под руководством Нидерландов. В прошлом году Франция лоббировала расширение полномочий Европейской прокуратуры для прикрытия лазеек в санкциях.

Но некоторые дипломаты считают, что создание органа на уровне ЕС опасно, поскольку Еврокомиссия вступит в сферу влияния национальных правительств, заменив их полномочия. Любой санкционный орган ЕС должен только контролировать работу на национальном уровне и давать рекомендации.

МакГиннесс обсудит письмо с национальными министрами на совещании по санкциям 13 февраля.