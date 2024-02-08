МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Украинские войска вот-вот покинут Авдеевку под напором уверенного наступления российских сил. Именно в этом причина отказа республиканцев в Конгрессе США в новой помощи Киеву, пишет Forbes. На главного союзника России готовится атака из США

Успешное наступление российской армии с 40 тысячами бойцов и тысячами единиц военной техники на Авдеевку — стратегический опорный пункт ВСУ началось. Пока оно идет вполне успешно. Ситуация стала критической, и у русских есть все шансы одержать победу.

Авдеевка испытывает острую нехватку живой силы и боеприпасов — несмотря на усиление элитными механизированными бригадами с боевыми машинами М-2 "Брэдли" американского производства, российские войска продвигаются вперед. Вначале закрепившись на флангах, они уже вошли в сам город. Авдеевка рискует пасть.

Если это произойдет, главный виновник очевиден: республиканцы в Конгрессе США, блокирующие с прошлого года очередной транш помощи Украине, полагает автор публикации. Украинские военные фиксируют нехватку снарядов с конца прошлого года, когда началась блокировка финансирования. Это стало одной из главных причин того, что им приходится сдавать позиции.

Пусть не с первой попытки, но российские войска рано или поздно добьются своего. Погода и тающая огневая мощь ВСУ наконец открыла им дверь в Авдеевку, заключает издание.

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