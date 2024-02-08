МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Кабмин подготовил поправки для оптимизации всех госзакупок, на некоторые иностранные товары и услуги будет введен запрет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подчеркнув, что правила проведения госзакупок должны стать предельно понятными для всех сторон и опираться на закупку российских брендов. "Яндекс Маркет" запустил свой бренд компьютерной техники

"По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство для оптимизации всех закупочных процедур, они соответственно устанавливают единый порядок предоставления преимущества отечественной продукции. Прежде всего речь идет о правовых основаниях как для полного запрета на участие в торгах определенных иностранных товаров или услуг, так и для введения ограничений в рамках условия "второй лишний", когда существует российский претендент", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Еще одна защитная мера — это применение коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний.

"В случае с конкуренцией сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение, соответственно, будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства", — пояснил он.

Председатель правительства подчеркнул, что правила проведения госзакупок и выбора победителя должны "быть максимально простыми и понятными" для всех участников, а приоритет должен отдаваться российским брендам.

"Такой подход имеет важнейшее значение для развития всех отраслей, стимулирует создание новых собственных производств", — добавил он.