2024-02-09T15:29:00+03:00
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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240209/843032976.html
Турецкие банки снова начали принимать платежи из России, пишет СМИ
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Банки Турции возобновили прием платежей из России, но перечень товаров для оплаты ограничен, пишут "Известия". В "зеленом списке" указаны следующие категории: сельхозпродукция,... ПРАЙМ, 09.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, турция, банки, банковские платежи за границей, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Банки Турции возобновили прием платежей из России, но перечень товаров для оплаты ограничен, пишут "Известия".
В "зеленом списке" указаны следующие категории: сельхозпродукция, товары фарминдустрии, текстиль, туризм и образование, и его до сих пор расширяют. В первую очередь в список будут добавляться гуманитарно-потребительские позиции, которые предоставляет сама Турция.
В начале 2024 года банки Турции практически полностью остановили прием платежей из России, поскольку в конце декабря прошлого года США усилили контроль за соблюдением санкций против России. Америка даже говорила о готовности ввести вторичные санкции для иностранных банков, которые сотрудничают с Россией.
Турецкие банки не принимали платежи из России в долларах, рублях или лире, а единственным банком, через который можно было отправить деньги стал Райффайзенбанк, поскольку его "мама" находится в Австрии.
В Турции пообещали разобраться с ситуацией по отказу в переводах. Уже сегодня их можно перевести через Ziraat и VakifBank, но в основном для оплаты жизненно необходимых товаров. Расчеты пока осуществляются в турецких лирах и рублях.
Пока проблемы с переводом денег до конца не решены, в основном сделки проводятся через платежных агентов, не имеющих связей с Россией.