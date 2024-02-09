МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Банки Турции возобновили прием платежей из России, но перечень товаров для оплаты ограничен, пишут "Известия". Турция и Россия рассмотрят способы решения проблем с платежами

В "зеленом списке" указаны следующие категории: сельхозпродукция, товары фарминдустрии, текстиль, туризм и образование, и его до сих пор расширяют. В первую очередь в список будут добавляться гуманитарно-потребительские позиции, которые предоставляет сама Турция.

В начале 2024 года банки Турции практически полностью остановили прием платежей из России, поскольку в конце декабря прошлого года США усилили контроль за соблюдением санкций против России. Америка даже говорила о готовности ввести вторичные санкции для иностранных банков, которые сотрудничают с Россией.

Турецкие банки не принимали платежи из России в долларах, рублях или лире, а единственным банком, через который можно было отправить деньги стал Райффайзенбанк, поскольку его "мама" находится в Австрии.

В Турции пообещали разобраться с ситуацией по отказу в переводах. Уже сегодня их можно перевести через Ziraat и VakifBank, но в основном для оплаты жизненно необходимых товаров. Расчеты пока осуществляются в турецких лирах и рублях.

Пока проблемы с переводом денег до конца не решены, в основном сделки проводятся через платежных агентов, не имеющих связей с Россией.