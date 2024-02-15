МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Номинальный ВВП Японии снижается из-за девальвации иены, что привело к потере Страной восходящего солнца третьего места в мире по размеру экономики, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Япония оказала финпомощь Украине в 2023 году на 3,7 миллиарда долларов

Ранее в четверг стало известно, что Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире: ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии — 4,46 триллиона.

При этом первое и второе место остались за США и Китаем. ВВП Штатов по итогам 2023 года составил 27,4 триллиона долларов, а ВВП Китая — 17,5 триллиона долларов.

"Японская экономика продолжает попытки накачки роста кредитными деньгами, оставаясь единственной крупной экономикой с отрицательными ставками. Это провоцирует инфляцию, что необычно для этой страны. При этом курс иены за последние 2,5 года снизился уже более чем на 30%, что превосходит размер девальвации рубля. Это приводит к снижению номинального ВВП страны, выраженного в долларах США, ниже уровня Германии", — считает Гришунин.

Также, по мнению эксперта, дополнительно снижает экспортный потенциал Японии торговая политика правительства. Тем не менее, по паритету покупательной способности Япония остаётся четвёртой экономикой мира, опережая и Германию, и пока что Россию. А вот падение долларового номинального ВВП "в настоящее время отражает лишь перипетии курса".

"Однако тенденция на деиндустриализацию экономики Германии и проигрыш ключевых экспортных рынков Китая Японией долгосрочно могут привести их к дальнейшему снижению размеров экономики – именно по паритету покупательной способности", — заключил эксперт.