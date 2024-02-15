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2024
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Дефицит внешней торговли Украины достиг рекордных показателей
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Дефицит внешней торговли Украины товарами по итогам 2023 года достиг максимальных за все время наблюдений 27,4 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной... ПРАЙМ, 15.02.2024
финансы, экономика, новости, бюджет, украина, дефицит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины товарами по итогам 2023 года достиг максимальных за все время наблюдений 27,4 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
Так, в прошлом году экспорт товаров уменьшился на 18,6% — до 36,2 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с 2005 года. Одновременно вырос импорт — на 15%, до 63,6 миллиарда долларов.
Такая резкая динамика привела к взрывному росту торгового дефицита — в 2,5 раза в годовом выражении, до 27,4 миллиарда долларов. Это стало новым историческим рекордом — предыдущий максимум был в 2008 году на уровне 18,5 миллиарда долларов.