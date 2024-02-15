МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Украины товарами по итогам 2023 года достиг максимальных за все время наблюдений 27,4 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Дефицит бюджета Украины установил историчекий рекорд

Так, в прошлом году экспорт товаров уменьшился на 18,6% — до 36,2 миллиарда долларов, что стало минимальным значением с 2005 года. Одновременно вырос импорт — на 15%, до 63,6 миллиарда долларов.

Такая резкая динамика привела к взрывному росту торгового дефицита — в 2,5 раза в годовом выражении, до 27,4 миллиарда долларов. Это стало новым историческим рекордом — предыдущий максимум был в 2008 году на уровне 18,5 миллиарда долларов.