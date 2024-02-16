МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу надо будет увеличить в два раза объемы военной помощи Украине, если США откажутся помогать Киеву в этом году, говорится в исследовании Института мировой экономики Киля (IfW Kiel). Politico: три страны блокировали решение ЕС о закупке снарядов для Киева

На сегодня не ясно, сможет ли Америка направить Украине военную помощь в сумме 60 миллиардов долларов, поскольку несмотря на то, что сенат на текущей неделе одобрил законопроект по финансированию Киева, он сталкивается с огромными препятствиями в палате представителей, контролируемой республиканцами.

В IfW считают, что странам Евросоюза в 2024 году придется как минимум удвоить свои текущие меры по военной поддержке Киева, если в Америке откажутся помогать ей.

Европа уже направила Украине больше средств, чем Америка, но финансирование и военная помощь поступают преимущественно из скандинавских стран, Германии и Британии, а большинство прошлых спонсоров не обещали в этом году ничего или почти ничего.

"Это вызов, но в конечном итоге вопрос политической воли", — сказал Кристоф Требеш, директор по исследованиям Кильского института. Он напомнил, что страны Евросоюза являются одними из самых богатых в мире, и до сих пор они не потратили даже 1 процента своего ВВП в 2021 году на поддержку Украины.