МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России по-прежнему остаются на повышенных уровня, сообщил ЦБ. Недельная инфляция в России составила 0,21 процента

"Инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен", — говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

ЦБ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.