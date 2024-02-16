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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240216/843090381.html
ЦБ оценил инфляционные ожидания в России
Экономика
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Инфляционные ожидания в России по-прежнему остаются на повышенных уровня, сообщил ЦБ. "Инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию... ПРАЙМ, 16.02.2024
экономика, новости, россия, инфляционные ожидания, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России по-прежнему остаются на повышенных уровня, сообщил ЦБ.
"Инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен", — говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.
ЦБ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.