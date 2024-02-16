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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240216/843090432.html
ЦБ сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции также сохранен на... ПРАЙМ, 16.02.2024
экономика, новости, россия, инфляция, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%. В 2023 году инфляция в России составила 7,42%. "Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%", — говорится в сообщении.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.