МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2024 год на уровне 4-4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Названы причины высокой инфляции в Аргентине

На 2025 и 2026 годы прогноз инфляции также сохранен на уровне в 4%. В 2023 году инфляция в России составила 7,42%. "Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%", — говорится в сообщении.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.