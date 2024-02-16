МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности создают условия для возврата экономики к сбалансированному росту, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Экономика Великобритании вошла в рецессию

"Растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее замглавы МВФ Гага Гопинат заявляла, что российская экономика находится на траектории положительного роста и развивается лучше, чем ожидалось. Согласно докладу, представленному Международным валютным фондом в январе, прогноз роста экономики России значительно вырос — до 2,6 процента.