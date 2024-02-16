2024-02-16T13:38:00+03:00
2024-02-16T14:07:32+03:00
2024-02-16T13:38:00+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240216/843090548.html
В ЦБ рассказали, что создает условия для возврата экономики к росту
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности создают условия для возврата экономики к сбалансированному росту, сообщил Банк России по... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, общество , финансы, экономика, новости, россия, экономика, цб
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407060.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407060.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407059.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407059.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407047.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407047.jpg
https://1prime.ru/world/20240215/843074573.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности создают условия для возврата экономики к сбалансированному росту, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время", — говорится в сообщении регулятора.
Ранее замглавы МВФ Гага Гопинат заявляла, что российская экономика находится на траектории положительного роста и развивается лучше, чем ожидалось. Согласно докладу, представленному Международным валютным фондом в январе, прогноз роста экономики России значительно вырос — до 2,6 процента.