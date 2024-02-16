2024-02-16T13:38:00+03:00
2024-02-16T14:13:29+03:00
2024-02-16T13:38:00+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240216/843090566.html
Жесткость рынка труда остается высокой, заявил ЦБ
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Жесткость рынка труда в России остается высокой, дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг, сообщил Банк России по итогам... ПРАЙМ, 16.02.2024
экономика, новости, россия, рынок труда, цб
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/05/832640573.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/05/832640573.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/05/832640570.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/05/832640570.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/05/832640567.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/05/832640567.jpg
https://1prime.ru/society/20231123/842359041.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Жесткость рынка труда в России остается высокой, дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Банк России накануне сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
"Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей", — говорится в сообщении регулятора.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отмечал, что в стране на фоне роста экономики возник дефицит кадров. По его словам, дефицит этот ощущается "практически во всех отраслях".