МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Жесткость рынка труда в России остается высокой, дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг, сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. Котяков раскрыл проблему трудоустройства выпускников ВУЗов

Банк России накануне сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.

"Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отмечал, что в стране на фоне роста экономики возник дефицит кадров. По его словам, дефицит этот ощущается "практически во всех отраслях".