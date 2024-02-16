2024-02-16T13:39:00+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20240216/843090682.html
Центробанк: баланс рисков смещен в сторону проинфляционных
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Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте остался смещенным в сторону проинфляционных, следует из пресс-релиза Банка России по итогам заседания совета... ПРАЙМ, 16.02.2024
экономика, новости, россия, инфляция, баланс рисков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте остался смещенным в сторону проинфляционных, следует из пресс-релиза Банка России по итогам заседания совета директоров.
Ранее Росстат сообщал, что инфляция в России в январе ускорилась до 0,86 процентов, а в годовом выражении — до 7,44 процента.
Как отметил регулятор, баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте смещен в сторону проинфляционных.
"Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики", — поясняет ЦБ.
Добавляется, что дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса.
Аналитики "инФОМ" в своем исследовании для Банка России ранее отмечали, что инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 11,9 процента в феврале.