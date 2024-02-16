МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте остался смещенным в сторону проинфляционных, следует из пресс-релиза Банка России по итогам заседания совета директоров. Глава Euroclear назвала идею конфискации российских активов рискованной

Ранее Росстат сообщал, что инфляция в России в январе ускорилась до 0,86 процентов, а в годовом выражении — до 7,44 процента.

Как отметил регулятор, баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте смещен в сторону проинфляционных.

"Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики", — поясняет ЦБ.

Добавляется, что дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса.

Аналитики "инФОМ" в своем исследовании для Банка России ранее отмечали, что инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 11,9 процента в феврале.